«Τουρίστας» Κύργιος στη Γενεύη! Το νέο look που σχολιάστηκε – video

Είναι από τους πιο… εκκεντρικούς τενίστες του κόσμου και δεν σταματά να το επιβεβαιώνει με κάθε τρόπο, εντός και εκτός κορτ. Ο λόγος για τον Ελληνοαυστραλό τενίστα Νικ Κύργιο, ο οποίος κατάφερε ξανά να «κερδίσει» τα βλέμματα του κόσμου.

Ο διάσημος αθλητής βρίσκεται στη Γενεύη για το Laver Cup και εμφανίστηκε στο γήπεδο με νέο look που παρέπεμπε περισσότερο σε… τουρίστα παρά σε τενίστα έτοιμο να προπονηθεί. Τα σχόλια στα social media ήταν όπως είναι λογικό… άπειρα.

New look for @NickKyrgios at @LaverCup 😂 pic.twitter.com/Jk5O0SGQop

— ATP Tour (@ATP_Tour) September 19, 2019