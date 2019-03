Τους άφησε… ξερούς στο πρώτο πρωτάθλημα σφαλιάρας! video

Όποιος μείνει όρθιος απ’ τη σφαλιάρα του άλλου! Αυτό είναι στην… ουσία το “άθλημα” που εμπνεύστηκαν στη Σιβηρία και που έκανε την εμφάνιση του σε έκθεση για δυναμικά αθλήματα στην πόλη Κράσνογιαρσκ.

Τα άτομα που βρήκαν το… κουράγιο να αγωνιστούν, έπρεπε κάθε φορά να “εξουδετερώσουν” τον εκάστοτε αντίπαλο τους με μια σφαλιάρα στο μάγουλο.

Την πρόκριση στον επόμενο γύρο έπαιρνε αυτός που θα έβγαζε νοκ-άουτ το άτομο που θα στεκόταν απέναντι του (στην ουσία αυτός που δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος), εκτός αν γνώριζε τον αποκλεισμό για αντικανονικό χτύπημα.

Ανάμεσα στους αγωνιζόμενους είχε τοποθετηθεί μόνο ένα ψηλό κουτί, προκειμένου να μπορούν να στηριχτούν, ενώ πίσω τους υπήρχαν άτομα, έτοιμα για να τους πιάσουν, στην περίπτωση που δεν αντέξουν τη σφαλιάρα. Νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλι Κομότσκι, ο οποίος επέστρεψε σπίτι του με 30.000 ρούβλια (413 ευρώ).

Όπως θα δείτε και στα video που ακολουθούν, το αποτέλεσμα αυτού του… πρωταθλήματος είναι βίαιο, αλλά και πάρα πολύ αστείο.

Meanwhile in Russia…the 'male slapping championships' took place in Krasnoyarsk. The winner, Vasiliy Kamotskiy (left) took home 30,000 rubles (£350) 👏🇷🇺 pic.twitter.com/aXQkMkmbd6

And here is 370lbs Vasiliy brutally slapping out another contender on his way to the title at the Siberian Power Show 2019! 👏 🇷🇺pic.twitter.com/iem5xvwVq5

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) March 21, 2019