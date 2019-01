“Τρέλα” στη Μελβούρνη για Τσιτσιπά! “Χαμός” από τους Έλληνες ομογενείς – video

“Τρέλα” από τους Έλληνες ομογενείς στην Αυστραλία για τον Έλληνα Τσιτσιπά και τη σπουδαία “μάχη” του με τον Ράφαελ Ναδάλ, για τα ημιτελικά του Australian Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είναι ο πρώτος για τη χώρα μας που φθάνει τόσο μακριά σε ένα Γκραν Σλαμ, γεγονός που έχει προκαλέσει παροξυσμό στην Ελλάδα, αλλά και στη Μελβούρνη, όπου γίνεται ήδη “χαμός” από τους συμπατριώτες του 20χρονου αθλητή.

@StefTsitsipas will certainly have the crowd support tonight 💪🏽🇬🇷 @AustralianOpen @9NewsPerth @wwos pic.twitter.com/W1kDseWYmB

— Matthew Pavlich (@mattpav29) January 24, 2019