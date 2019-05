«Τρελαίνει» κόσμο η Σάκκαρη! «Επική» ανατροπή κόντρα στο Νο10 του κόσμου – videos

Τι κι αν βρέθηκε να χάνει με 1-0 στα σετ και να δέχεται μπρέικ κατευθείαν στο δεύτερο, η Μαρία Σάκκαρη μοιάζει ανίκητη στη Ρώμη και με «επική» ανατροπή επί της Μλαντένοβιτς, προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του ιταλικού Μάστερς.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα και προηγήθηκε με 4-1, όμως η Γαλλίδα αντέδρασε και κάνοντας δεύτερο μπρέικ στο 5-4, πήρε το σετ με 7-5, αλλά και την ψυχολογία του αγώνα.

Κατάφερε έτσι να κάνει αμέσως μπρέικ και στο δεύτερο σετ, για να προηγηθεί με 2-0. Κάπου εκεί όμως η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ξεκίνησε μία απίθανη «αντεπίθεση» και με δύο δικά της μπρέικ πήρε το δεύτερο σετ με 6-3.

.@mariasakkari takes the second set, 6-3!

One more set will decide the final @InteBNLdItalia semifinalist 👊 pic.twitter.com/zS2L5IZjrJ

