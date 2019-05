«Τρελάθηκε» ο Κύργιος! Τα έσπασε όλα και αποχώρησε στη μέση του αγώνα – videos

Ο Νικ Κύργιος αντιμετώπιζε τον Ραντ στη Ρώμη σε ματς για το δεύτερο γύρο του Μάστερς 1000 και με το παιχνίδι στο 1-1 τόσο σε σετ όσο και σε γκέιμ, «τρελάθηκε» και αποχώρησε από το γήπεδο.

Όλα ξεκίνησαν όταν από τις κερκίδες δεν υπήρξε η απαραίτητη ησυχία σε κάποια από τα σερβίς του. Έτσι μετά από έναν εκπληκτικό πόντο που κέρδισε στο κορτ γύρισε προς τους θεατές για να τους ζητήσει το λόγο, ενώ στη συνέχεια τους… ξεσήκωνε για να τον αποθεώσουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «βαριά» ποινή από τον διαιτητή, ο οποίος και έδωσε ένα γκέιμ στον αντίπαλό του.

Αυτό έκανε έξαλλο τον Ελληνοαυστραλό τενίστα ο οποίος και επιτέθηκε φραστικά στον διαιτητή, ενώ ξέσπασε και στη ρακέτα του, πριν αρχίσει να πετάει ρακέτες στο κορτ. Τελικά μάλιστα αποχώρησε από το γήπεδο, χαρίζοντας στον Ραντ την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Οι αντιδράσεις και η αποχώρηση του Κύργιου

Kyrgios done for the day …. damn. got game penalty (bullshit) threw a chair onto court and packed his shit up pic.twitter.com/BXYgtKw3ww — daniel (@scottipippen) May 16, 2019