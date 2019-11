Τσιτσιπάς εναντίον Φέντερερ με στόχο τον τελικό! – videos

Μπορεί να βρέθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ATP Finals, ως ένας από του κορυφαίους 8 παίκτες της παγκόσμιας κατάταξης της σεζόν, όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν πήγε στο Λονδίνο μόνο για τη… συμμετοχή.

Ο Έλληνας τενίστας επιβεβαίωσε τη μεγάλη του φόρμα, αλλά και τις τεράστιες προοπτικές του, βγαίνοντας πρώτος στον όμιλό του, με Ζβέρεφ, Ναδάλ και Μεντβέντεφ να ακολουθούν. Ο Ισπανός και ο Ρώσος αποκλείστηκαν μάλιστα από τη συνέχεια του τουρνουά, με τον Τσιτσιπά να παίρνει την πρόκριση για μια “μονομαχία”… φωτιά στα ημιτελικά.

The final standings for Group Andre Agassi 👊

Which match was your favourite? #NittoATPFinals pic.twitter.com/8T3KYpy0S7

— ATP Tour (@atptour) November 15, 2019