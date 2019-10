Τσιτσιπάς: «Έσπασε» το αρνητικό σερί! Πρώτη νίκη στην Κίνα – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις νίκες μετά από καιρό, επικρατώντας με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4) του Ντούσαν Λάγιοβιτς στο China Open, παίρνοντας την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προερχόταν από τη χειρότερη φετινή του περίοδο και ξεκίνησε άσχημα το ματς, χάνοντας το πρώτο σετ από τον 29χρονο Σέρβο, όμως τελικά έκανε την ανατροπή και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη επί ασιατικού εδάφους.

Προκρίθηκε έτσι από τον πρώτο γύρο του κινεζικού όπεν και πλέον θα βρει μπροστά του τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι (Νο 17 του κόσμου και κάτοχος του τίτλου), με στόχο να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, ώστε να κερδίσει και τη συμμετοχή του στο ATP Finals στο τέλος της σεζόν.

Stef in the right direction 🧭@StefTsitsipas secures his first win since July outlasting Lajovic 4-6 6-3 6-4 to set a second round date with defending champion Basilashvili.#ChinaOpen pic.twitter.com/66SLnB4xgb

— Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2019