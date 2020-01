Τσιτσιπάς: Έβγαλε τρομερό πόντο! Έφτασε μέχρι την κερκίδα – video

Η Ελλάδα άνοιξε λογαριασμό στο ATP Cup, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να νικά τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Στη συνέχεια, ο Έλληνας τενίστας -μαζί με τον Μιχάλη Περβολαράκη- μπήκε στο διπλό κόντρα στη Γερμανία και τους ξεκούραστους Κράβιετς / Μάις.

Ο Τσιτσιπάς “τρέλανε” τον Ζβέρεφ! Σε απόγνωση ο… ηττημένος Γερμανός – video

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και ο Τσιτσιπάς πέτυχε έναν απίθανο πόντο. Ο Έλληνας τενίστας… κυνήγησε μέχρι τέλους μια φάση και έφτασε σχεδόν μέχρι την κερκίδα για να περάσει το μπαλάκι στο αντίπαλο τερέν και να πάρει τον πόντο.

HOW has he made that?!

Stunning from @StefTsitsipas 🤩#GERGRE | #Brisbane | #ATPCup pic.twitter.com/DC3YO6rtej

— ATPCup (@ATPCup) January 5, 2020