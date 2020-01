Μετά από 2και 34 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ 7-6 (7), 6-7 (3), 7-6 (5) από τον Νικ Κύργιο στον 2ο αγώνα της σειράς Ελλάδος-Αυστραλίας στο ATP Cup που διεξάγεται στο Μπρισμπέιν. Νωρίτερα ο Περβολαράκης δεν τα είχε καταφέρει κόντρα στον Μίλμαν από τον οποίος έχασε κι αυτός με 2-1 σετ, συνεπώς η ελληνική ομάδας αποχαιρέτισε τη διοργάνωση χωρίς νίκη.

Το ματς ήταν ο συναρπαστικό και χρειάστηκε τάι μπρέηκ και στα τρία σετ για να κριθεί. Ο Κύργιος πήρε το πρώτο σετ με 7-6 εκνευρίζοντας τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αντέδρασε με πολύ άσχημο τρόπο και παραλίγο να τραυματίσει τον πατέρα του πετώντας τη ρακέτα του.

Ο Έλληνας τενίστας ισοφάρισε επικρατώντας στο δεύτερο με 7-6(3), ωστόσο ο Ελληνοαυστραλός πήρε το τρίτο σετ και τη νίκη με 7-6, ύστερα από αγώνα διάρκειας περίπου 2 ωρών και 35 λεπτών, με αποτέλεσμα οι «οικοδεσπότες» να προηγούνται πλέον της ελληνικής ομάδας με 2-0.

That's how you win an #ATPCup match 💥@NickKyrgios maintains his unbeaten record against Stefanos Tsitsipas def. the world No.6, 7-6(7) 6-7(3) 7-6(5) to win the tie for 🇦🇺 #TeamAustralia.#ATPCup | #Brisbane | #GREAUS pic.twitter.com/NW6w8up9WL

— ATPCup (@ATPCup) January 7, 2020