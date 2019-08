Τρεις από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου στο τένις, Τσιτσιπάς, Κύργιος και Μεντβέντεφ αγωνίστηκαν μέχρι τέλους στο Citi Open της Ουάσινγκτον και έτσι βρήκαν την ευκαιρία να φύγουν και μαζί για τον Καναδά.

Οι τρεις αθλητές θα συμμετάσχουν στο Rogers Cup στην πόλη του Μοντρεάλ, όπου ο Έλληνας τενίστας είχε φθάσει πέρυσι στον τελικό κόντρα στον Ναδάλ, και αποφάσισαν να… ενώσουν τις δυνάμεις τους για το ταξίδι.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις αθλητές θέλησαν να ταξιδέψουν παρέα, απευθείας για τη μεγαλούπολη του Καναδά και με τη βοήθεια των διοργανωτών του Citi Open, εξασφάλισαν ένα ιδιωτικό τζετ για τη μετακίνησή τους.

Pretty solid team on this plane! Thanks @CitiOpen for the ride 💪🏻🇺🇸🛩 🇨🇦 Very nice @NetJets Was fun 😂// Серьезная команда 😂 Спасибо @citiopen за полет 💪🏻🇺🇸🛩 🇨🇦 @netjets Было круто 😂 @NickKyrgios @StefTsitsipas pic.twitter.com/dy5OSbLN0U

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) August 5, 2019