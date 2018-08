Τσιτσιπάς – Ναδάλ: Κοίταξε στα «μάτια» το Νο1! Απίστευτη εμφάνιση του Έλληνα τενίστα κόντρα στον Ισπανό θρύλο

Το «πάλεψε» μέχρι τέλους ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αλλά ο Ναδάλ είναι… άλλη κλάση και πήρε έστω και δύσκολα τη νίκη με 2-0 σετ στον τελικό του Rogers Cup του Καναδά. Έγραψε ιστορία ακόμη και με την ήττα ο Έλληνας τενίστας που απέκλεισε 4 παίκτες από το top 10 και κοίταξε στα «μάτια» τον θρύλο του αθλήματος και νούμερο ένα της παγκόσμιας κατάταξης!

Δείτε εδώ το LIVE του newsit.gr για τον τελικό του Τσιτσιπά κόντρα στον Ναδάλ

Ανήμερα των 20ων του γενεθλίων, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 27 στον κόσμο (μέχρι σήμερα), έκανε το καλύτερο δυνατό απέναντι στον κάτοχο 17 τίτλων Grand Slam, 80 τίτλων συνολικά και Νο 1 στον κόσμο. Η προσπάθειά του μάλιστα στο δεύτερο σετ, όπου έφθασε κοντά σε μία νέα επική ανατροπή στο τουρνουά, παίρνοντας ακόμη και το σετ πόιντ στο 6-5, δείχνει το πόσο πολύ έχει βελτιωθεί ο Έλληνας τενίστας, που πλέον χτυπάει για τα καλά την «πόρτα» της πρώτη 10άδας στον κόσμο.

Το παιχνίδι

Ο 32χρονος Ισπανός ξεκίνησε εντυπωσιακά και πήρε το πρώτο σετ με 6-2 μέσα σε 35 λεπτά. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε να χάνει μάλιστα και στο δεύτερο σετ με 4-2. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια του στον Καναδά όμως, κάπου εκεί άρχισε να βελτιώνει τα χτυπήματά και να δείχνει τη… σκληράδα του. Αρχικά μείωσε σε 4-3 και 5-4, πριν κάνει το πρώτο του break στον αγώνα, την πιο κατάλληλη στιγμή. Την ώρα που ο Ναδάλ σέρβιρε για το ματς, ο Τσιτσιπάς ήταν φανταστικός και ισοφάρισε σε 5-5, ξεσηκώνοντας το κοινό στο γήπεδο.

Αμέσως μετά μάλιστα, πέρασε και για πρώτη φορά μπροστά με 6-5 στα σετ, παίρνοντας και σετ πόιντ στο 12ο γκέιμ, πριν ο Ναδάλ στείλει τελικά το ματς στο τάι μπρέικ, κάνοντας το 6-6.

Εκεί οι δύο παίκτες έπαιξαν φοβερό τένις, προς τέρψιν και των θεατών, με τον Ισπανό να παίρνει όμως τελικά τη νίκη 7-6 (4) μέσα σε 1 ώρα και 8 λεπτά, κατακτώντας έτσι για 4η φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Rogers Cup.

Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε μόνο το χειροκρότημα του κοινού θεωρητικά, αλλά στην πράξη έκανε ένα ακόμη «βήμα» προς την καθιέρωσή του στην ελίτ του παγκοσμίου τένις, το οποίο και θα γίνει… άλμα στην επόμενη ανακοίνωση της παγκόσμιας κατάταξης (θα είναι σίγουρα στην 20άδα).

Έγραψε ιστορία στο τουρνουά ο Τσιτσιπάς

Σε κάθε περίπτωση, ο Έλληνας τενίστας πρόλαβε να γράψει ιστορία στο Rogers Cup, πετυχαίνοντας απίστευτα αποτελέσματα καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά, με συνεχείς υπερβάσεις, σε κάθε γύρο. Πιο συγκεκριμένα, στον α’ γύρο νίκησε με 6-3, 7-6 (3) τον Βόσνιο Νταμίρ Τζουμχούν, Νο 24 στον κόσμο, στον β’ γύρο με 6-3, 7-6 (6) τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ, Νο 8, ενώ στον γ’ γύρο με 6-3, 6-7 (5), 6-3 τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, κάτοχο 13 τίτλων Grand Slam και 69 τίτλων συνολικά, Νο 10 στον κόσμο.

Ακόμη καλύτερος ήταν στη συνέχεια, αφού στα προημιτελικά απέκλεισε με σπουδαία ανατροπή 3-6, 7-6 (11), 6-4 τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο 3 στον κόσμο και περσινό νικητή της διοργάνωσης και στα ημιτελικά πάλι με… επική ανατροπή, 6-7, 6-4, 7-6 τον Νοτιοαφριακνό Κέβιν Άντερσον, Νο 6 στον κόσμο. Στο δε τελικό «κοίταξε στα μάτια» του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και θρύλο του αθλήματος, Ράφαελ Ναδάλ, χάνοντας με 6-2 και 7-6 (4), μέσα σε αποθέωση από το κοινό του γηπέδου.

Relentless Rafa. Nadal hitting all the sweet spots as he takes the first set 6-2 over Nadal. Second set ➡️ https://t.co/hOHmv2wMlX#RogersCup pic.twitter.com/57C2vzHV80 — Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2018