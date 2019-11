Τσιτσιπάς – Ναδάλ: “Λύγισε” από την κούραση και τον… κορυφαίο του κόσμου! – videos

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “πάλεψε” στα ίσια κόντρα στο Νο1 της χρονιάς στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά η κούραση στο τέλος και το μεγαλύτερο κίνητρο του Ναδάλ, έφερε την ήττα με 2-1 σετ [7-6 (4), 4-6, 5-7].

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει πάντως ήδη προκριθεί στα ημιτελικά του ATP Finals και περιμένει να μάθει τη θέση του στον όμιλο, αλλά και τον επόμενο αντίπαλό του. Αν ο Μεντβέντεφ κερδίσει τον Ζβέρεφ, ο Ισπανός θα πάρει την πρόκριση ως πρώτος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο Τσιτσιπάς θα μείνει στην κορυφή και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Φέντερερ στον αυριανό ημιτελικό.

Το παιχνίδι

Η “μονομαχία” των δύο αθλητών ήταν φοβερή από το πρώτο σετ, με αμφότερους να κρατάνε μέχρι τέλους το σερβίς τους και να οδηγούν το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς έκανε πρώτος μίνι μπρέικ, αλλά ο Ναδάλ “απάντησε” και χρειάστηκε δεύτερο του Έλληνα τενίστα για να κάνει το 6-4 και να τελειώσει το πρώτο σετ με άσο αμέσως μετά.

Ίδια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Ισπανό να έχει τρία μπρέικ πόιντ κόντρα στον Στέφανο, αλλά να μην καταφέρνει να “σπάσει” το σερβίς του, μέχρι και το 8ο γκέιμ. Εκεί δύο αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά χάρισαν τελικά το μπρέικ στον Ναδάλ, ο οποίος και σέρβιρε για το δεύτερο σετ και το “έκλεισε” με 6-4.

He ain't done yet! @RafaelNadal takes the second 6-4 to force a decider 🙌#NittoATPFinals pic.twitter.com/4A0pF9s3gz — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019

Το παιχνίδι κρίθηκε έτσι στο τρίτο γκέιμ, όπου ο Στέφανος έδειξε την κούρασή του, με πολλά αβίαστα λάθη, που επέτρεψαν στο Νο1 του κόσμου να φθάσει τα 9 μπρέικ πόιντ, πριν τα καταφέρει τελικά στην πιο κρίσιμη στιγμή. Με το σκορ στο 5-5, ο Ναδάλ έκανε μπρέικ και σέρβιρε στη συνέχεια για το σετ και το ματς, το οποίο και “έκλεισε” με 7-5.

STAYIN’ ALIVE 🕺@RafaelNadal remains in contention for the last 4 after beating Tsitsipas 6-7 6-4 7-5!#NittoATPFinals pic.twitter.com/jsBvBHRGlP — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019

Ο Τσιτσιπάς είναι όμως αυτός που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση από τον όμιλο, με τον Ισπανό να περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Μεντβέντεφ – Ζβέρεφ για να δει αν θα προκριθεί στα ημιτελικά. Ο Ναδάλ θέλει νίκη του Ρώσου, η οποία θα φέρει στην πρώτη θέση τον ίδιο και δεύτερο τον Έλληνα, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση θα αντιμετωπίσει αύριο τον Τιμ για μία θέση στον τελικό.