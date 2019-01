Συγκλονιστική “ατμόσφαιρα” για μία ακόμη φορά, από τους Έλληνες της Αυστραλίας, οι οποίοι στάθηκαν μέχρι τέλους στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά και τον αποθέωσαν παρά την ήττα στο τέλος του αγώνα.

Τόσο εντός, όσο και εκτός του γηπέδου, οι Ελληνικές σημαίες ήταν παντού και οι Έλληνες ομογενείς κέρδισαν τα “βλέμματα” όλου του κόσμου, με την παρουσία τους στο Australian Open, για χάρη του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

The Greek fans were out in force for Stefanos Tsitsipas during his #AusOpen semifinal clash with Rafael Nadal. https://t.co/Afr08lXOzc

— Twitter Moments (@TwitterMoments) January 24, 2019