Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο, αισθητός στην Αθήνα

Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/04/2026) στη Σκιάθο και έγινε αισθητός στην Αθήνα, ενώ σημειώνονται μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά από τη Σκιάθο ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 14,1 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα σεισμός 4,7 Ρίχτερ και συγκεκριμένα λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι είχε σημειωθεί στην Σκιάθο και έγινε αισθητός και στην Αττική.

Ο σεισμός στις Σποράδες είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά Σκιάθου με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν από τα σπίτια τους.