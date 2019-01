Τσιτσιπάς: Ο τελευταίος πόντος και ο πανηγυρισμός! video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει “τρελάνει” όλο τον κόσμο. Ο 20χρονος τενίστας νίκησε τον Μπαουτίστα Αγκούτ με 3-1 σετ, προκρίθηκε στους “4” του Australian Open και πλέον… περιμένει το νικητή του ζευγαριού Ναδάλ – Τιαφό.

Ο τελευταίος πόντος στο τάι μπρέικ (7-2) έφερε και τη… λύτρωση για τον Έλληνα άσο. Ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ έστειλε την μπάλα στο φιλέ και ο Τσιτσιπάς -αφού πρώτα άφησε τη ρακέτα του να φύγει από τα χέρια του- ξάπλωσε στο κορτ, πιάνοντας το κεφάλι του.

The reaction says it all.

Take a bow, @StefTsitsipas! #AusOpen pic.twitter.com/5QKG2gnztY

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2019