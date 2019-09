Τσιτσιπάς: «Όνειρο ζωής να παίζω με Ρότζερ, Ράφα» – video

Ενθουσιασμένος είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο Laver Cup στη Γενεύη, ιδιαίτερα επειδή θα συμμετέχει στην ομάδα της Ευρώπης με τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ.

“Είναι πολύ ξεχωριστό να έχουμε αυτούς τους δύο παίκτες στην ομάδας μας. Θα το περιγράψω ως όνειρο ζωής, μοιράζομαι το γήπεδο μαζί τους, βιώνω τα πράγματα μαζί τους και μαθαίνω όσο μπορώ. Ήμουν πραγματικά ανυπόμονος γι’ αυτό, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω στην ομάδα” τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε -με τα ελληνικά “χρώματα”- στο Davis Cup στο Τατόϊ.

Το Laver Cup είναι ένα 3ήμερο τουρνουά στο οποίο, έξι εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων παικτών αντιμετωπίζουν τους έξι αντίστοιχους από τον υπόλοιπο κόσμο. O Μπιορν Μποργκ είναι ο αρχηγός της Team Europe και ο Τζον ΜάκΕνρο αρχηγός της Team World.

Το τουρνουά έχει πάρει το όνομα του Αυστραλού θρύλου του τένις, Ροντ Λέιβερ (Rod Laver). Oι αστέρες του τένις θα τεθούν αντιμέτωποι στο απλό και στο διπλό.

#TeamEurope or #TeamWorld?

It's time to pledge your allegiance.#LaverCup pic.twitter.com/PVMPwxqn2w

— Laver Cup (@LaverCup) September 18, 2019