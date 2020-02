Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς αγωνίστηκαν μαζί στο διπλό του Open 13 στη Μασσαλία, αλλά παρότι “πάλεψαν” μέχρι τέλους τον αγώνα κόντρα στο Νο1 ζευγάρι του διπλού στο ταμπλό, ηττήθηκαν τελικά με 2-1 σετ.

Τα δύο αδέρφια βρέθηκαν αντιμέτωπα με τους έμπειρους Γερμανούς Κράβιτζ και Μις, έδειξαν πολύ καλή σχέση και μέσα στο κορτ, αλλά παρότι ισοφάρισαν τον αγώνα, “λύγισαν” τελικά με 6-4, 6-7 (5) και 10-6, “αποχαιρετώντας” από τον πρώτο γύρο το τουρνουά.

