Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Με αυτούς κάνουν πρεμιέρα στο Australian Open

Τον Σαλβατόρε Καρούζο θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον 1ο γύρο του Australian Open. Ο 27χρονος Ιταλός είναι στην 96η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής, Νο 6 στον κόσμο, είναι το λογικό φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στον επόμενο γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Ο Τσιτσιπάς δεν αποκλείεται να βρει μπροστά του τον Νόβακ Τζόκοβιτς (ο περσινός νικητής του Australian Open) στα προημιτελικά του τουρνουά.

Αν προκριθεί στο δεύτερο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Κολσράιμπερ-Ζιρόν. Μετά, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τους Μίλος Ράονιτς και Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, μέχρι να φτάσει στον Σέρβο. Ναδάλ και Μεντμέντεφ θα συναντήσει ο Τσιτσιπάς μόνο στην πιθανότητα που φτάσει μέχρι το τέλος της… διαδρομής.

Όσον αφορά στον Ρότζερ Φέντερερ, ο Ελβετός μπορεί να βρεθεί στο δρόμο του, στα ημιτελικά, μιας και η κλήρωση τον έβαλε στο ίδιο… κορτ με Τζόκοβιτς και Τσιτσιπά. Ο Ράφαελ Ναδάλ βρέθηκε στο… απέναντι κορτ, εκεί όπου βρίσκονται και τα ονόματα των Κύργιου, Κατσάνοφ, Τιμ, αλλά και Μεντβέντεφ. Ο Ισπανός θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο τον Βολιβιανό, Ούγκο Ντελιέν (No72 στον κόσμο)

The men's draw is out, with top seed Rafael Nadal up against Hugo Dellien in round one. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/I66CMwFLGF

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2020