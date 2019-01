Τσιτσιπάς: Σύστησε στον… πλανήτη την οικογένεια και τη “μασκότ” του! video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέφερε αρχικά το πόσο σημαντικό ήταν γι’ αυτόν που είχε στο πλευρό του την οικογένειά του και στη συνέχεια τους σύστησε έναν προς έναν, κάνοντας ειδική αναφορά στη… μασκότ του μπουθ του, τη μικρή του αδερφή!

“Είναι καλό που τους είχα εδώ. Δεν είχα παλιά την ευκαιρία να ταξιδέψω μαζί τους. Είναι πολύ όμορφο που τους έχω εδώ, να με υποστηρίζουν και να νιώθω ότι είμαι κοντά στο σπίτι μου. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσα να ζητήσω και εύχομαι να μπορούσα να το κάνω πιο συχνά.

Το κορτσάκι εκεί είναι η μασκότ του μποξ. Είναι η Ελισάβετ, η μικρή μου αδελφή. Ο ατζέντης μου ο Νικ, που κάνει σκληρή δουλειά για εμένα. Ο κύριος Πάτρικ Μουράτογλου. Ο αδελφός μου Πέτρος Τσιτσιπάς. Ο γυμναστής μου, ο φυσιοθεραπευτής μου. Αριστερά ο πατέρας μου Απόστολος και η μητέρα μου Τζούλια” ανέφερε ο Τσιτσιπάς.

One of @StefTsitsipas‘ 2019 goals was to reach a Grand Slam semifinal.

Just 22 days into the year, he already achieved it 👊#AusOpen pic.twitter.com/Dx2fZmHEaC

— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 Ιανουαρίου 2019