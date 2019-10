Τσιτσιπάς: Ζορίστηκε κόντρα στον «πελάτη»! Με Τζόκοβιτς στα προημιτελικά

Την πρόκριση στους “8” του ATP Masters 1000 Rolex Shangai πανηγυρίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας νίκησε τον Χούμπερτ Χούρκατς με 2-1 (7-5, 3-6, 7-6(5)) μετά από αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 14 λεπτά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς νίκησε έτσι τον Πολωνό για 5η φορά στα 6 ματς που έχουν δώσει και θα αγωνιστεί το πρωί της Παρασκευής (11.10.2019) κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς (περίπου 9:30 το πρωί). Ο κορυφαίος του κόσμου επικράτησε 7-5, 6-3 και του Τζον Ίσνερ, πετυχαίνοντας την 7η συνεχόμενη straight sets νίκη του, τις τελευταίες 10 μέρες.

Ο Τσιτσιπάς (νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη) κατάφερε να “σπάσει” το σερβίς του Χούρκατς, να κάνει το 6-5 και -έχοντας κερδίσει τρία σερί game– να κατακτήσει με 7-5 το πρώτο σετ μετά από 42 λεπτά αγώνα.

What a recovery. 👏 From 15/40 down at 4-5, 🇬🇷 @StefTsitsipas wins three straight games to take the first set 7-5 against Hubert Hurkacz. #RolexShMasters pic.twitter.com/jUyJLep9Il — ATP Tour (@atptour) October 10, 2019

Ο Πολωνός τενίστας (νο 34 στον κόσμο) έκανε το break στις αρχές του δεύτερου σετ (2-0), βάζοντας… πίεση στον Τσιτσιπά. Ο Χούρκατς κράτησε το σερβίς του και έκανε το 1-1 στα σετ (6-3 μέσα σε 37 λεπτά).

Set 2️⃣ to @HubertHurkacz. The World No. 34 takes it 6-3 to force Stefanos Tsitsipas into a decider. 👊 #RolexShMasters pic.twitter.com/2lBRnbvxm8 — ATP Tour (@atptour) October 10, 2019

Οι δύο αθλητές έβγαλαν κούραση και εκνευρισμό στο τρίτο σετ, αλλά δεν έχασαν το σερβίς τους, φτάνοντας στο 6-6. Ο τελικός νικητής βγήκε από τη διαδικασία του τάι μπρέικ (πρώτη φορά που μια μεταξύ τους “μάχη” έφτασε σε αυτό το σημείο). Ο Τσιτσιπάς έκανε δύο μίνι break κι έφτασε τελικά στη νίκη... πανηγυρίζοντας έξαλλα τον τελευταίο του πόντο και κοιτάζοντας προς τη μεριά του πατέρα του, που βρισκόταν στο box του Έλληνα τενίστα. Αυτή θα είναι η πρώτη του παρουσία στα προημιτελικά του ATP Masters 1000 Rolex Shangai.