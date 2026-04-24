Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός, ουρές χιλιομέτρων σε Αττική Οδό, Κατεχάκη και Κηφισίας

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις σήμερα το πρωί της Παρασκευής (24/4/2026) με την περισσότερη κίνηση να σημειώνεται, ως συνήθως, στον Κηφισό, στην άνοδο και την κάθοδο.

Εκτός από τον συνωστισμό που υπάρχει στον Κηφισό, αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί και στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, λόγω τροχαίων συμβάντων που συνέβησαν νωρίτερα.

Μεγάλες ουρές παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφ. Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Λεωφ. Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών και στην κάθοδο της Κηφισίας.

Νοτιότερα, «κόκκινη» είναι και η Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Ιπποδαμείας.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και προς τη Λαμία αλλά και στην άνοδο της Βασιλίσσης Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.