Τζόκοβιτς – Ναδάλ: Στον Σέρβο το πρώτο σετ του τελικού

Δύσκολα φαίνεται πως είναι τα… πράγματα για τον Ράφα Ναδάλ, στον τελικό του Australian Open κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος κατάφερε να «σπάσει» με το… καλημέρα το σερβίς του Ισπανού τενίστα, ήταν εκπληκτικός στο δικό του και πήρε το πρώτο σετ του τελικού με χαρακτηριστική ευκολία (6-3), μετά από 36’ αγώνα.

First set: @DjokerNole ✅

The world No.1 drops only one point on serve to take the opener 6-3 against Rafael Nadal.#AusOpen pic.twitter.com/eHd6LjbTyl

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019