Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς: Ελληνικός «άθλος» στη Σανγκάη! Ο Στέφανος απέκλεισε το Νο1 του κόσμου – videos

Ελληνικός «άθλος» στη Σανγκάη! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έριξε τη… βόμβα του τουρνουά, αποκλείοντας το Νο1 του κόσμου και κάτοχο του τίτλου στη διοργάνωση, τον εκπληκτικό Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν ανίκητος κόντρα στον τεράστιο αντίπαλό του και παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, όχι μόνο δεν τα παράτησε, αλλά κράτησε το σερβίς του σε όλο τον υπόλοιπο αγώνα και με δύο σπουδαία μπρέικ πήρε και τη νίκη με 2-1 σετ (6-3, 5-7, 3-6).

🇬🇷 SUPER STEFANOS 🇬🇷@StefTsitsipas defeats Novak Djokovic for the second time in three attempts & gets his first win over a current World No. 1 to make the #RolexShMasters semi-finals 👏

🎥: @TennisTV | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/Aq7ZaBm3te

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019