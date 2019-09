US Open: Πέταξε… έξω το «Νο1»! Η Μπέντσιτς «εκθρόνισε» την Οσάκα

Εν αναμονή της… διαδόχου στο απλό των γυναικών στο US Open! Η Μπελίντα Μπένσιτς έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι και απέκλεισε τη Ναόμι Οσάκα –υπερασπίστρια του τίτλου– στον 4ο γύρο του τουρνουά της Νέας Υόρκης!

Defending champion dethroned @BelindaBencic shocks Naomi Osaka and scores her third win of the year over the world No. 1.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε 7-5, 6-4 από την 22χρονη Ελβετή, με τη θριαμβεύτρια να προκρίνεται στα προημιτελικά για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Με τη σημερινή επιτυχία της, η Μπένσιτς (νο 12 στον κόσμο) αύξησε σε 3-0 το εφετινό αήττητο της απέναντι στην Οσάκα, καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες της στο Indian Wells και στη Μαδρίτη.

Back in the QF! 💪@BelindaBencic defeats World No. 1 Osaka 7-5, 6-4 to reach the QF stage in Flushing Meadows for the first time since 2014…#USOpen pic.twitter.com/U77E34blRi

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019