US Open: Στον τελικό ο Ναδάλ! Έτοιμος για το 19ο – videos

Η έκπληξη του τουρνουά, ο Ιταλός Μπερετίνι «πάλεψε» από την αρχή το ματς με το Νο2 του κόσμου, τον μεγάλο Ράφα Ναδάλ, αλλά στις λεπτομέρειες έχασε τα δύο πρώτα σετ (7-6, 6-4) και στη συνέχεια «λύγισε» (6-1), γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 σετ από τον Ισπανό θρύλο του αθλήματος.

Ο Ναδάλ πήρε έτσι την πρόκριση για έναν ακόμη τελικό στην σπουδαία καριέρα του και κόντρα στον φορμαρισμένο Μεντβέντεφ, θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το 19ο Γκραν Σλαμ του.

Rafa Nadal will face Daniil Medvedev on Sunday in the men’s singles final!#USOpen pic.twitter.com/sUjehAr4HB

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019