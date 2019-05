«Βασιλιάς» ο Τζόκοβιτς! Εξαιρετικός ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε απέναντι στον πολύ σταθερό Νόβακ Τζόκοβιτς, από τον οποίο ηττήθηκε με 3-6, 4-6 στον τελικό του Όπεν της Μαδρίτης.

Ακόμη κι έτσι, όμως, ο 20χρονος πρωταθλητής κέρδισε τον θαυμασμό για την πορεία και την ωριμότητα που βγάζει στο παιχνίδι του από διοργάνωση σε διοργάνωση. Στην πορεία ως τον τελευταίο αγώνα της ισπανικής πρωτεύουσας ο Τσιτσιπάς απέκλεισε δύο πολύ μεγάλα ονόματα, τον Ράφα Ναδάλ στο χθεσινό ημιτελικό και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στα προημιτελικά και από αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο σε Μάστερ και τον τέταρτο της καριέρας του, αλλά έδειξε ότι το μέλλον του ανήκει κι ότι η σειρά του δεν αργεί για να γράψει ιστορία. Από την πλευρά του, ο Τζόκοβιτς κατέκτησε τον 74ο τίτλο της καριέρας (σ.σ. 33 τίτλο σε Μάστερ) και φάνηκε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Roland Garros (26/5).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Τσιτσιπά στο πρώτο σετ. Έκανε «μπρέικ» μόλις στο δεύτερο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-0, «καθαρίζοντας» με άνεση το πρώτο σετ (3-6), αφού ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να απειλήσει το σερβίς του Σέρβου.

Διαφορετική ήταν η εικόνα του αγώνα στο δεύτερο σετ, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ανεβάσει στροφές και να βάζει δύσκολα στον Τζόκοβιτς. Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι και το ένατο game όταν ο Τζόκοβιτς κατάφερε να του κάνει το break και στη συνέχεια να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 6-4.

— ATP Tour (@ATP_Tour) May 12, 2019

Three @MutuaMadridOpen Finals. Three titles 🏆

DJOKOVIC DELIVERS IN MADRID 🏆@DjokerNole is the 2019 @MutuaMadridOpen champion 🙌 pic.twitter.com/vTRH9l97Us

— ATP Tour (@ATP_Tour) May 12, 2019