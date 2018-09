«Βασιλιάς» Χάμιλτον μέσα στο «άνδρο» της Ferrari! Αύξησε το προβάδισμα στους οδηγούς – videos

Ο Κίμι Ραϊκόνεν έκανε νέο ρεκόρ στη Formula 1 με την επίδοσή του στα δοκιμαστικά, όμως την ώρα του αγώνα, ο Λουίς Χάμιλτον ήταν και πάλι αυτός που «γέλασε τελευταίος», αφού προσπερνώντας με εντυπωσιακό τρόπο τον Φιλανδό οδηγό της Ferrari, κατέκτησε την πέμπτη του νίκη στα φετινά Grand Prix.

Σε μία τρομερή «μάχη» ανάμεσα στους δύο πιλότους εξελίχθηκε ο 14ος φετινός αγώνας του πρωταθλήματος, αφού ο Άγγλος προσπέρασε εξ αρχής τον οδηγό της «σκουντερία», μετά την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στον πρώτο γύρο, όμως ο Ραϊκόνεν, ξανά πήρε το προβάδισμα μέχρι και λίγο πριν το τέλος του αγώνα.

Η «μονομαχία» έφθασε έτσι στην κορύφωσή της, στο 45ο γύρο του ιταλικού Grand Prix, με τον Χάμιλτον να κάνει επιβλητικό προσπέρασμα και να παίρνει νίκη τίτλου μέσα στην έδρα της Ferrari, αυξάνοντας πλέον τη διαφορά του από τον Φέτελ στους 30 βαθμούς.

LAP 45/53: Hamilton makes his move on Raikkonen, and takes the lead 📻 @MercedesAMGF1 "Nice work, eight laps to go"#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/LvgRNOSngR — Formula 1 (@F1) September 2, 2018

Αντίθετα, ο Κίμι Ραϊκόνεν συμβιβάστηκε με τη 2 θέση, ενώ τρίτος είδε την «καρό σημαία» ο έτερος πιλότος της Mercedes, Βάλτερι Μπότας, με τον Γερμανό οδηγό της Ferrari να μένει εκτός βάθρου και να απομακρύνεται στη «μάχη» του τίτλου.

BREAKING: Lewis Hamilton WINS at Monza and extends his world championship lead! 🏁🏆 #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/saIqW7wC4q — Formula 1 (@F1) September 2, 2018

Η βαθμολογία των οδηγών

1. Χάμιλτον 256 βαθμούς

2. Φέτελ 226 βαθμούς

3. Ραϊκόνεν 164 βαθμούς

4. Μπότας 159 βαθμούς

5. Φερστάπεν 130 βαθμούς

6. Ρικιάρντο 118 βαθμούς

7. Χάλκενμπεργκ 52 βαθμούς

8. Μάγκνουσεν 49 βαθμούς

9. Πέρεζ 44 βαθμούς

10. Αλόνσο 44 βαθμούς

11. Οκόν 43 βαθμούς

12. Γκροζάν 35 βαθμούς

13. Σάινθ Τζούνιορ 32 βαθμούς

14. Γκασλί 28 βαθμούς

15. Λεκλέρ 13 βαθμούς

16. Βάντουρν 8 βαθμούς

17. Έρικσον 6 βαθμούς

18. Στρολ 4 βαθμούς

19. Χάρτλεϊ 2 βαθμούς

20. Σιρότκιν 0 βαθμούς

DRIVER STANDINGS Hamilton now has an thirty-point cushion over Vettel 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/So1Aro6Pw0 — Formula 1 (@F1) September 2, 2018

Η βαθμολογία των κατασκευαστών

1. Mercedes – 415

2. Ferrari – 390

3. Red Bull – 248

4. Haas – 84

5. Renault – 84

6. McLaren – 52

7. Toro Rosso – 30

8. Force India – 28

9. Sauber – 19

10. Williams – 5