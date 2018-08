«Βόμβα» από Αλόνσο! Εγκαταλείπει τη Formula 1 ο οδηγός που «αποκαθήλωσε» τον Σουμάχερ – videos

Το πλήρωμα του χρόνου έφθασε και για τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του από τη Formula 1 στα 37 του χρόνια και αφού κατάφερε να κατακτήσει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα με τη Renault, όντας ο οδηγός που έβαλε τέλος στο σερί του Μίκαελ Σουμάχερ στους τίτλους.

Ο Ισπανός οδηγός κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 2005 και 2006, μετά από 5 συνεχόμενα του Γερμανού, τον οποίο και αντικατέστησε ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια στη Ferrari, χωρίς όμως και τις ανάλογες επιτυχίες.

Μετά από 17 χρόνια στη Formula 1, ο Αλόνσο ολοκληρώνει έτσι την καριέρα του με 2 τίτλους, 32 νίκες, 97 βάθρα, 22 πολ ποζίσιον και 1893 βαθμούς, έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά σε Μινάρντι, Ρενό, Μακλάρεν Μερσέντες, Ρενό, Φεράρι, Μακλάρεν Χόντα και Μακλάρεν Ρενό.

