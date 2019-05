«Βόμβα» μεγατόνων από τη Σάκκαρη! Απέκλεισε την Κβίτοβα – videos

«Βόμβα» μεγατόνων από τη Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Ρώμης, καθώς η Ελληνίδα αθλήτρια απέκλεισε μέσα σε μία ημέρα τόσο το Νο16, όσο και το Νο5 του κόσμου και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Η κορυφαία τενίστρια της χώρας μας (Ν039) επιβεβαίωσε την εκπληκτική της φόρμα και παίζοντας φανταστικά σε όλο το ματς επικράτησε με 2-1 σετ (7-5, 5-7, 4-0) της Πέτρα Κβίτοβα (κάτοχος δύο Γουίμπλετον!), φθάνοντας τις 10 νίκες στα τελευταία 11 ματς.

Η Τσέχα ξεκίνησε δυναμικά και πήρε τα τρία πρώτα γκέιμ, αλλά η Σάκκαρη απάντησε με δικό της 3-0 και έκανε μπρέικ την κατάλληλη στιγμή στο πρώτο σετ, παίρνοντας το προβάδισμα με 6-5 και σερβίροντας για το 1-0.

.@mariasakkari storms back from a break down to take the opening set on Kvitova, 7-5! #ibi19 pic.twitter.com/hoWLTVQGP8

— WTA (@WTA) May 16, 2019