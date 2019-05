Βούτηξε για τη νίκη! Ο τερματισμός του αιώνα σε αγώνα στίβου – video

Όχι μόνο κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο Ίνφινετ Τάκερ έγινε και viral σε όλο τον κόσμο, με την εκπληκτική προσπάθειά του, στα 400 μέτρα μετ’ εμποδίων, στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο νεαρός Αμερικανός σπρίντερ είχε τερματίσει δεύτερος την περασμένη σεζόν και χρειαζόταν ένα… άλμα για την πρωτιά, το οποίο και έκανε κυριολεκτικά, αφού πήδηξε στη γραμμή του τερματισμού για να αναδειχθεί νικητής στο φώτο φίνις.

Infinite Tucker would not be denied his gold medal pic.twitter.com/a7LttDxMrd

— Barstool Sports (@barstoolsports) May 12, 2019