Wimbledon: Με αυτοθυσία! Εκπληκτικός πόντος από Τσιτσιπά – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφυγε με… ψηλά το κεφάλι από το Wimbledon και έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας στην ιστορία της open era που έφτασε στην τελική 16άδα ενός Grand Slam τουρνουά.

Ο 19χρονος Έλληνας αθλητής έβγαλε μεγάλο πάθος στο παιχνίδι του, κόντραρε στα ίσα τον Ίσνερ, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το “εισιτήριο” για τους “8” του τουρνουά του Λονδίνου.

Wimbledon: «Έπεσε» μαχόμενος ο Τσιτσιπάς!

Όπως θα δείτε και στο video που ακολουθεί, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας τα έδωσε όλα κόντρα στον Αμερικανό αντίπαλο του, κάτι που… αναγνωρίστηκε! “Προβλέπουμε ένα πολύ λαμπρό μέλλον” αναφέρει στο σχόλιο του για τον Τσιτσιπά ο επίσημος λογαριασμός του Wimbledon.

"He's done it again!"

Although @StefTsitsipas will go no further at #Wimbledon this year, we're predicting a very bright future 🌟 pic.twitter.com/6ARtaVMLxe

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2018