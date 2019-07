«Χαμός» στις ΗΠΑ για Τσιτσιπά! Ατραξιόν ο Έλληνας τενίστας – videos

Εκατομμύρια θαυμαστές έχει πλέον σε όλο τον κόσμο ο Στέφανος Τσιτσιπάς και άρα μόνο έκπληξη δεν αποτελεί το γεγονός ότι αποτελεί ατραξιόν ακόμη και στις προπονήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προετοιμάζεται για τις «μάχες» του στο τουρνουά της Ουάσινγκτον και η κάμερα τον «έπιασε» μετά από προπόνηση να υπογράφει δεκάδες αυτόγραφα, «πλημμυρισμένος» από θαυμαστές του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

After his practice, @StefTsitsipas made plenty of time for the fans.

Good guy ✅ pic.twitter.com/XARPIy8g0C

— US Open Tennis (@usopen) July 31, 2019