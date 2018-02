Ο 34χρονος αθλητής από την Τόνγκα το έκανε και πάλι. Εμφανίστηκε μισοντυμένος και… λαδωμένος στην τελετή έναρξης των Αγώνων της Ν. Κορέας, όπως είχε κάνει και στο Ρίο.

Και καλά στη… Βραζιλία είχε και ζέστη. Τώρα; Κι όμως δεν τον ένοιαξε το κρύο κι ο χιονιάς και μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο που κατασκευάστηκε μόνο για τις τελετές των Αγώνων αψηφώντας τα κρυοπαγήματα.

He’s done it again! Surely he must be freezing! 😳@PitaTaufatofua looks even more oiled-up than he did at Rio 2016! 😂 pic.twitter.com/En25KyaRIe

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 9, 2018