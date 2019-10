Ζβέρεφ για Τσιτσιπά: «Έχει περίεργη σχέση με Μεντβέντεφ! Διαφωνώ ότι είναι βαρετός» – videos

Μετά τις δηλώσεις εναντίον του Στέφανου Τσιτσιπά, ο Σάσα Σβέρεφ… έθαψε το τσεκούρι του πολέμου, τονίζοντας ότι οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί μετά την κοινή συμμετοχή τους στην ομάδα της Ευρώπης στο Laver Cup.

Παρόλα αυτά, διαφώνησε με την άποψη του Έλληνα τενίστα, ότι το παιχνίδι του Μεντβέντεφ είναι βαρετό, αν και παραδέχθηκε ότι ο τρόπος παιχνιδιού του είναι διαφορετικός από την πλειοψηφία του τουρ.

«Ο Ντανίλ και ο Στέφανος έχουν μια περίεργη σχέση, το αφήνω σε αυτούς. Εγώ έχω καλή σχέση με τον Ντανίλ από τότε που ήμασταν παιδιά. Έχω καλή σχέση με τον Στέφανο μετά και το Laver Cup. Οτιδήποτε και αν έχουν, είναι μεταξύ τους δεν θα ανακατευτώ. Δεν θα πω τίποτα. Πιστεύω το αντίθετο, ο Ντανίλ παίζει με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Μπορεί να μη βγάζει μεγάλους winners ή forehands με άλμα, αλλά παίζει με ένα στυλ που δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό δεν είναι βαρετό για εμένα».

On Stefanos saying playing Daniil is boring: "They have a weird relationship. I have a very good relationship with Daniil since we were kids. I'm having a good relation to Stefanos since the Laver Cup. Whatever they have I'm not getting involved. He's not boring to me." pic.twitter.com/RzI0FNrfxy

— laver cup king (@zverevss) October 13, 2019