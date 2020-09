Νέα σεζόν… νέος ύμνος! Ακούστε το remix του “I feel devotion” που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες πριν το πρώτο “τζάμπολ” στη φετινή Euroleague.

Η Euroleague δημοσίευσε τον νέο ύμνο της διοργάνωσης, ο οποίος είναι ένα remix του γνωστού «I Feel Devotion», που πρωτοπαίχτηκε στα γήπεδα της διοργάνωσης το 2006.

Euroleague: 11 ομάδες ξεκινούν τη σεζόν σε άδειες εξέδρες

Ακούστε τη νέα version του ύμνου της Euroleague…

Sound ON 🔊



It’s a NEW ANTHEM the ‘I Feel Devotion’ Remix…#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/hiZ7CVmSs5