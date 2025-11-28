Αλμέιδα σε δημοσιογράφους: «Από αύριο κανείς δεν μπαίνει εδώ»

Η Σεβίλλη δίνει κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπέτις (30/11, 17:15) για το ισπανικό πρωτάθλημα, με τον Ματίας Αλμέιδα να έχει όρεξη για χαβαλέ στη συνέντευξη Τύπου.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, ρώτησε ποιοι από τους δημοσιογράφους κάλυπταν το ρεπορτάζ της Μπέτις και μερικοί εξ αυτών απάντησαν θετικά.

Τότε ο Αργεντινός προπονητής είπε χαριτολογώντας ότι «από αύριο κανείς άλλος δεν θα μπαίνει εδώ μέσα», προκαλώντας γέλιο σε όσους ήταν στην αίθουσα.

El MOMENTAZO de ALMEYDA al terminar la rueda de prensa:



“¿Quién hay del BETIS?”



“A partir de mañana… no entran más”. pic.twitter.com/GJwy3tn1zC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 28, 2025

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν χάνει το κέφι του, παρότι η Σεβίλλη δεν τα πηγαίνει καλά το τελευταίο διάστημα στο ισπανικό πρωτάθλημα.