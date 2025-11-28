Αθλητικά

Αλμέιδα σε δημοσιογράφους: «Από αύριο κανείς δεν μπαίνει εδώ»

Είχε κέφια ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ
REUTERS
REUTERS

Η Σεβίλλη δίνει κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπέτις (30/11, 17:15) για το ισπανικό πρωτάθλημα, με τον Ματίας Αλμέιδα να έχει όρεξη για χαβαλέ στη συνέντευξη Τύπου.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, ρώτησε ποιοι από τους δημοσιογράφους κάλυπταν το ρεπορτάζ της Μπέτις και μερικοί εξ αυτών απάντησαν θετικά.

Τότε ο Αργεντινός προπονητής είπε χαριτολογώντας ότι «από αύριο κανείς άλλος δεν θα μπαίνει εδώ μέσα», προκαλώντας γέλιο σε όσους ήταν στην αίθουσα.

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν χάνει το κέφι του, παρότι η Σεβίλλη δεν τα πηγαίνει καλά το τελευταίο διάστημα στο ισπανικό πρωτάθλημα.

