Έγιναν τα πάντα σωστά σε άμυνα και επίθεση και ο Ολυμπιακός έκανε… παρέλαση στην έδρα της Άλμπα Βερολίνου. Το τελικό 93-60 αντικατοπτρίζει με ιδανικό τρόπο όλα όσα έγιναν στο ματς για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Κορυφαίος των Πειραιωτών ο Σάσα Βεζένκοφ!



Ο Ολυμπιακός διατήρησε το εντυπωσιακό και πειστικό πρόσωπο που έχει το τελευταίο διάστημα στη Euroleague και πήρε μια νίκη με χαρακτηριστικά εύκολο τρόπο! Η ουραγός Άλμπα Βερολίνου δεν είχε καμία πιθανότητα κόντρα στους Πειραιώτες και γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα με 93-60.

Στο 17-7 ανέβηκε το ρεκόρ των “ερυθρόλευκων” μετά τη νίκη τους στην “Mercedes-Benz Arena” (παίζοντας για τρίτο σερί ματς χωρίς τους Σλούκα και Πίτερς) και παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με τους Γερμανούς να υποχωρούν στο 6-18.

Η διάρκεια στο κομμάτι της άμυνας και ο «συνήθης-ύποπτος» της επίθεσης, Σάσα Βεζένκοβ (28 πόντους, 13 ριμπάουντ), απλοποίησαν το έργο των Πειραιωτών. Σημαντική ήταν η συνεισφορά των Γουόκαπ (15 π.) και Παπανικολάου (11 π.).

Ο αγώνας…

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Και αυτό γιατί η Άλμπα Βερολίνου τον χρέωσε πολύ γρήγορα με φάουλ, με τους ψηλούς του (Φαλ και Μπλακ) να παίρνουν από δυο. Παρόλα αυτά, οι “ερυθρόλευκοι” ήταν αποτελεσματικοί στην επίθεση, φτιάχνοντας μικρή διαφορά (8-2).

