Άλμπα Βερολίνου – Παναθηναϊκός 77-87: Πρεμιέρα με νίκη για τους πρωταθλητές της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στη Euroleague, καθώς δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη με 87-77 επί της Άλμπα Βερολίνου, στην πρώτη αγωνιστική της σεζόν 2023-24.

Παίρνοντας το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Άλμπα Βερολίνου να μειώσει αρκετές φορές στο σκορ, αλλά όταν χρειάστηκε βρήκε μεγάλα σουτ από Σλούκα, Ναν και Χουάντσο, για να φθάσει τελικά σε μία άνετη επικράτηση στην πρεμιέρα της σεζόν στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πεντάδα τους Μπράουν, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Λεσόρ, βρίσκοντας κατευθείαν ρυθμό στην επίθεση, για να πάρει εξ αρχής προβάδισμα κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου. Ο νέος γκαρντ του “τριφυλλιού” οργάνωσε εξαιρετικά τη νέα του ομάδα και οι Ναν και Λεσόρ συνέχισαν από εκεί που τελείωσαν την περασμένη σεζόν για το 26-17 υπέρ της ομάδας του Αταμάν στο 10′.

Οι αλλαγές στο δεύτερο δεκάλεπτο, επέτρεψαν στην Άλμπα Βερολίνου να “ξεκολλήσει” στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μειώσει και στο -5, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά λύσεις, με τον Οσμάν να έρχεται από τον πάγκο και να είναι καθοριστικός τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση. Με κλέψιμο, τάπα και τρίποντο, ο Τούρκος φόργουορντ έστειλε τους “πράσινους” ξανά στο +10 για κλείσει το ημίχρονο στο 45-36.

Mathias Lessort back from where he left in Berlin 😤@Paobcgr #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/BLgBiYjATk