Η προκλητική συμπεριφορά της Αμαρίσα Τοθ, στον πρόσφατο αγώνα τένις με την Ζανγκ Σουάι συζητήθηκε στο χώρο του αθλητισμού και δέχθηκε έντονη κριτική. Η 20χρονη τενίστρια από την Ουγγαρία “αναγκάστηκε” έτσι να ζητήσει συγγνώμη.

Η ελάχιστα γνωστή στον χώρο του τένις, Αμαρίσα Τοθ, ζήτησε συγνώμη επειδή έσβησε το σημάδι που άφησε στη γραμμή το μπαλάκι, στη διάρκεια του αγώνα της στο τουρνουά της Βουδαπέστης με την Ζανγκ Σουάι. Μία αμφισβητούμενη φάση που οδήγησε την Κινέζα (νο28 στον κόσμο) να αποχωρήσει από το παιχνίδι, ξεσπώντας σε κλάματα.

Το νο2 του ταμπλό στη διοργάνωση της ουγγρικής πρωτεύουσας, επιχείρησε το φόρχαντ με το μπαλάκι να “προσγειώνεται” στη γραμμή, ωστόσο, ο κριτής γραμμής “φώναξε” άουτ και στη συνέχεια ο διαιτητής αφού εξέτασε το σημείο συμφώνησε ότι ο πόντος ήταν για την Τοθ.

Η Ζανγκ εξοργίστηκε, έπαιξε και τον επόμενο πόντο, ωστόσο, η διαφωνία για την επίμαχη φάση συνεχίστηκε, προτού η Τοθ με το πόδι της είχε σβήσει το σημάδι που είχε αφήσει το μπαλάκι από το χτύπημα της Ζανγκ Σουάι.

Γεγονός που ανάγκασε την Κινέζα ν΄ αποχωρήσει ενώ βρισκόταν πίσω με 6-5 στο πρώτο γκέιμ, με την Τοθ να πανηγυρίζει επιδεικτικά.

Η συμπεριφορά της τενίστριας από την Ουγγαρία καταδικάστηκε αμέσως από πρώην και νυν σπουδαίους αθλητές, όπως η Μαρία Σάκκαρη και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη Ζανγκ από την πλευρά της να γράφει στο Instagram για τα παράπονά της, αλλά και να ευχαριστεί όσους την υποστήριξαν.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι η πρώτη μου επιτυχία στο κυρίως ταμπλό τουρνουά της WTA στην καριέρα μου θα προκαλούσε τέτοια θύελλα», είπε η Τοθ σε δήλωση που ανέβηκε στη σελίδα του τουρνουά στο Facebook μετά τη σημερινή της ήττα της από την Ουκρανή, Κατερίνα Μπάιντλ.

«Λυπάμαι πολύ γι΄ αυτό που συνέβη, σέβομαι τη Ζανγκ Σουάι ως παίκτρια και ως άνθρωπο. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να είμαι ασεβής, να πληγώσω ή να στενοχωρήσω κανέναν, πόσο μάλλον την Ζανγκ.

Συνειδητοποιώ ότι δεν έπρεπε να πανηγυρίσω με τον τρόπο που το έκανα μετά τον αγώνα και λυπάμαι γι’ αυτό. Ενήργησα με βάση την ένταση της στιγμής και τα συναισθήματά μου ήταν τόσο έντονα εκείνη τη στιγμή. Επικεντρώθηκα στο τένις, δεν ήθελα να κερδίσω έτσι».

Η Τοθ, η οποία αρχικά υπερασπίστηκε την απόφασή της να σβήσει το σημάδι, πρόσθεσε ότι ελπίζει να μιλήσει μελλοντικά με τη Ζανγκ για να εκφράσει τη λύπη της.

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don’t have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it’s really time you do something and investigate these, they can’t make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU