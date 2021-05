Ο Ενές Καντέρ ουκ ολίγες φορές έχει καταφερθεί εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στο στόχαστρο των Τούρκων μπήκε ένας γερουσιαστής που καταγγέλλει την κατάσταση στη χώρα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έβγαλε selfie με τον διάσημο μπασκετμπολιστα.

Πρόκειται για τον Αμερικανό γερουσιαστή του Δημοκρατικού Κόμματος Εντ Μάρκεϊ, λόγω των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει, καταγγέλλοντας την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία με τις εφημερίδες της χώρας να τον… στολίζουν κανονικά αποκαλώντας τον εχθρό της Άγκυρας.

Αφορμή για την επίθεση ήταν η τελευταία ανάρτηση του Μάρκεϊ στα social media παρέα με τον Τούρκο μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ, αγωνίζεται στο Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς του NBA, που αποτελεί «κόκκινο» πανί για τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Ως γνωστό ο διάσημος μπασκετμπολίστας έχει χαρακτηριστεί από την τουρκική κυβέρνηση ως «γκιουλενιστής» και μέλη της οικογένειάς του έχουν εκδιωχθεί.

«Εμπνέομαι πάντα από το θάρρος του Ενές Καντέρ να μιλάει ανοιχτά ενάντια στις παραβιάσεις που διεπράχθησαν από την τουρκική κυβέρνηση. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μαζί του σήμερα για να επαναφέρουμε τον ‘‘Νόμο της Τουρκίας για την Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του 2021’’» έγραψε ο γερουσιαστής της Μασαχουσέτης, προκαλώντας τσουνάμι αντιδράσεων στην Αγκυρα.

.@EnesKanter and I stood together this morning to announce new legislation that condemns the human rights abuses committed by President Erdogan in Turkey. The Biden administration must stand with political prisoners, journalists, and activists oppressed by the Turkish government. pic.twitter.com/UdPiDm7ZJ6