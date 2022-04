Ο θρυλικός Γκάρι Πέιτον παρέδωσε στον Μάρκους Σμαρτ των Μπόστον Σέλτικς το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς στο ΝΒΑ.

Κορυφαίος αμυντικός στη φετινή regular season του ΝΒΑ αναδείχθηκε ο Μάρκους Σμαρτ. Ο παίκτης των Σέλτικς έγινε ο πρώτος γκαρντ που παίρνει το βραβείο μετά τον Γκάρι Πέιτον το 1996, αλλά κι ο δεύτερος παίκτης της Βοστόνης μετά τον Κέβιν Γκαρνέτ το 2008. Μάλιστα, το βραβείο το παρέλαβε από τον ίδιο το θρύλο των Σιάτλ Σούπερσονικς και του ΝΒΑ.

Ο Σμαρτ συγκέντρωσε 257 βαθμούς στη σχετική ψηφοφορία (με 37 ψήφους πρώτης θέσης) αφήνοντας δεύτερο με 202 τον Μάικαλ Μπρίτζες των Σανς και τρίτο με 136 τον Ρούντι Γκομπέρ των Τζαζ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν έκτος με 58 βαθμούς, πίσω κι από τον Μπαμ Αντεμπάγιο των Χιτ με 128 και τον Τζάρεν Τζάκσον των Γκρίζλις με 99.

Marcus Smart of the @celtics receives the 2021-2022 Kia NBA Defensive Player of the Year Award from Gary Payton! #KiaDPOY



He is the first guard to receive the award since Gary Payton in the 1995-96 season. pic.twitter.com/kunKEW6ujj