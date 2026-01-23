Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός: Οι διπρόσωποι Πειραιώτες και το κομπιούτερ Γουόκαπ

Όπως και απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έτσι και κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, τέταρτη σερί και έβδομη στα τελευταία οκτώ ματς στη Euroleague, κάνοντας όμως τους φιλάθλους του να… καρδιοχτυπήσουν με μία κακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Εφές Αναντολού με 74-68 για την 24η αγωνιστική της Euroleague, σημειώνοντας 48 πόντους στο πρώτο μέρος και μόλις 26 πόντους στο δεύτερο.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ, πηγαίνουν από νίκη σε νίκη και ο στόχος της τετράδας έχει γίνει πιο εφικτός από ποτέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κρατάει τη νίκη, γιατί στο τέλος της ημέρας μόνο αυτή μετράει, ωστόσο δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα δύο πρόσωπα των Πειραιωτών.

“Είχαμε δύο πρόσωπα. Το ένα στο πρώτο ημίχρονο που παίξαμε πολύ καλά και σκοράραμε περίπου 50 πόντους, μοιράσαμε την μπάλα, βρίσκαμε ελεύθερα καλάθια, παίζαμε με αυτοπεποίθηση και την ίδια ώρα η άμυνά μας ήταν σταθερή. Είχαμε χτίσει μια διαφορά των 1 πόντων και με κάποιο τρόπο επιτρέψαμε να χαθεί, με το να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο και να μην παίζουμε με τον ίδιο τρόπο”, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού και είχε απόλυτο δίκιο.

Οι Πειραιώτες ήταν απολαυστικοί στο πρώτο ημίχρονο. Με μπάσκετ Μπαρτζώκα, δηλαδή μπάσκετ συνεργασιών, οι Πειραιώτες έκαναν… πλάκα κόντρα στην προβληματική Εφές και βρέθηκαν να προηγούνται με 17 πόντους (31-48).

Ο Βεζένκοφ τα έβαζε από παντού στο πρώτο δεκάλεπτο, Φουρνιέ, Πίτερς και Γουόρντ μπήκαν στην εξίσωση του αγώνα στη δεύτερη περίοδο και ο Ολυμπιακός έμοιαζε ότι θα κάνει παρέλαση στην Τουρκία.

Ωστόσο, όπως και στο παιχνίδι με τη Μακάμπι, χαλάρωσε υπερβολικά στο δεύτερο μέρος, έκανε πολλά λάθη από τη βιασύνη του και “κατάφερε” να βάλει την Εφές και πάλι στο παιχνίδι.

“Ξεκινήσαμε να κάνουμε λάθη, η άμυνά μας δεν ήταν τόσο σκληρή εκείνη τη στιγμή. Κάναμε επίσης πολλά φάουλ από νωρίς και η Αναντολού Εφές μπήκε στο μπόνους και εκτελούσε βολές, τρία λεπτά μετά την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μετά από αυτό μας ήταν δύσκολο να παίζουμε άμυνα, αλλά τελικά καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη ακόμα και αν σκοράραμε τους μισούς πόντους από αυτούς που λήξαμε το ματς, στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε λειπ απ, χάσαμε βολές, κάναμε λάθη και δώσαμε ευκαιρίες στην Έφες να σκοράρει τη μπάλα”, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ευτυχώς, στα κρίσιμα ο Ολυμπιακός έδειξε ψυχραιμία, έσφιξε την άμυνα του και έφτασε στη νίκη.

MVP ο Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού και ο άνθρωπος που υπέγραψε το διπλό στο φινάλε με ένα μεγάλο τρίποντό του.

Ο γκαρντ των Πειραιωτών έμεινε στο παρκέ για 33 λεπτά και ήταν ένα πραγματικό κομπιούτερ, προσφέροντας 6 πόντους, 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ είχε μόλις ένα λάθος.

Αμυντικά ήταν, όπως πάντα, πολύ καλός και με τον τρόπο που αγωνίστηκε δεν φάνηκε καθόλου η απουσία του Νιλικίνα.