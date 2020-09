Η Euroleague είναι μία από τις διοργανώσεις που επλήγησαν περισσότερο από όλες την περίοδο του κορονοϊού, αφού αναγκάστηκε να διακόψει οριστικά το πρωτάθλημα, αλλά ενόψει της νέας σεζόν φαίνεται ότι πέτυχε μία νέα σημαντική εμπορική συμφωνία.

Η διοργανώτρια αρχή βρήκε οικονομική “ανάσα” μέσω Ινδίας, αφού έδωσε τα “χέρια” για μεγάλη χορηγική ενίσχυση από την εταιρεία BKT, Πρόκειται για τον leader της αγοράς στους κατασκευαστές ελαστικών ανώμαλου δρόμου, ο οποίος και θα αποτελέσει “Premium Partner” της Euroleague για τη σεζόν 2020-21.

Το γεγονός ανακοίνωσε μάλιστα κι επίσημα η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ, κάνοντας λόγο για παρουσία που θα γίνει άμεσα αισθητή.

BKT, one of the world's leading manufacturers of off-highway tires, is the newest Euroleague Basketball Premium Partner whose presence will be felt immediately



