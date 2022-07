Ο Ντεάντρε Έιτον θα παραμείνει τελικά στους Φοίνιξ Σανς, τουλάχιστον προς το παρόν, αφού η ομάδα του “μάτσαρε” την προσφορά των Ιντιάνα Πέισερς και τον κράτησε στο ρόστερ της.

Οι Σανς κατέβαλαν 133 εκατομμύρια ευρώ για τον Έιτον και δεν θα τον χάσουν ως ελεύθερο, παρά το γεγονός ότι φαίνεται πως ούτε ο παίκτης ούτε οι “Ήλιοι” θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνει sign and trade μέσα στη σεζόν και η ομάδα του Μόντι Γουίλιαμς να τον ανταλλάξει με κάποιον άλλο παίκτη από τον Ιανουάριο και μετά. Οι Πέισερς πάντως, μπορεί να έχασαν την ευκαιρία τους, εκτός αν πια προσφέρουν σημαντικά ανταλλάγματα για την απόκτησή του.

