Η έντονη βροχόπτωση ανέβαλλε την πρώτη αγωνιστική του Ultimate Tennis Showdown, με αποτέλεσμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς να μην αγωνιστεί σήμερα κόντρα στον Ρισάρ Γκάσεκ, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Μία ημέρα ακόμα θα περιμένει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση καθώς ο αγώνας του με τον Γκάσκε (νούμερο 50 της παγκόσμιας κατάταξης) που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα (14/6) αναβλήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης, μαζί φυσικά και με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής όπως ανακοίνωσε η διοργάνωση.

Συνεπώς ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί την Κυριακή (14/6, 23:15) με τον Μπενουά Περ, ενώ ο η αναμέτρηση με τον Γκάσκε θα διεξαχθεί την Δευτέρα (15/6).

This just in: #UTShowdown Day 1 is postponed to tomorrow due to rain.



Matches scheduled for today will be played on Monday while matches scheduled for Sunday remain unchanged.



We’ll get back to you shortly with tomorrow’s OOP. pic.twitter.com/eHcW29vSzP