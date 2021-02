Αναβλήθηκε το Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χίμκι για τη Euroleague

Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση στο Ισραήλ, για τον περιορισμό του κορονοϊού, στέλνουν σε νέα ημερομηνία το Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χίμκι, για την 24η αγωνιστική της Euroleague

Την απόφασή της να αναβάλει την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ- Χίμκι, για την 24η αγωνιστική της Euroleague, ανακοίνωσε η διοργανώτρια. O αγώνας ήταν προγραμματισμένος για την ερχόμενη Πέμπτη (4/1, 21:05).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Euroleague, το ματς οδηγήθηκε σε αναβολή «εξαιτίας των κυβερνητικών περιορισμών του Ισραήλ, οι οποίοι είχαν ως συνέπεια την αδυναμία στην αποστολή της Xίμκι να αφιχθεί στο Τελ Αβίβ, όπου θα διεξαγόταν ο αγώνας».

Όπως τονίζεται «οι ισραηλινές Αρχές έλαβαν έκτατα μέτρα σχετικά με τις πτήσεις ελέω της πανδημίας του κορονοϊού, την περασμένη Κυριακή, 24 Ιαναουαρίου, τα οποία παραμένουν σε ισχύ».

Η Euroleague θα ανακοινώσει στο εγγύς μέλλον τη νέα ημερομηνίας διεξαγωγής της εν λόγω αναμέτρησης.

ℹ️ Our next @EuroLeague game vs @Khimkibasket has been suspended pic.twitter.com/KAIrkY7G1v