Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Super League

Την αναβολή του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Super League ανακοίνωσε η διοργανώτρια του πρωταθλήματος την Κυριακή (17.08.2025).
Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε μετά το αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου να αφοσιωθεί στα ματς με την Σάμσουνσπορ (21-28.08.2025) και στην προσπάθεια πρόκρισης στη League Phase του Europa League.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πλέον, αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα πρωταθλήματος.
Η ανακοίνωση:
“Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.
Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή”