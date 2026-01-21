Αναβλήθηκε το Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα: Έσταζε η οροφή του γηπέδου

Οι διαιτητές του αγώνα ανάμεσα στο Περιστέρι Betsson και τη Σαραγόσα αποφάσισαν να αναβάλλουν το παιχνίδι του FIBA Europe Cup, καθώς η οροφή του γηπέδου έσταζε, λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Μετά από μία ώρα αναμονής και αφού δεν βρέθηκε λύση στο πρόβλημα το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής του Europe Cup αναβλήθηκε. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να διορθωθεί το πρόβλημα, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Οι διαιτητές, Μάριους Κιούλιν, Βαλεντίν Ολιότ και Ρίτβαρς Χέλμστεϊνς, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αναβάλλουν το παιχνίδι, αφού δεν γινόταν οι παίκτες να παίζουν σε βρεγμένο παρκέ.