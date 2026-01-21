Αθλητικά

Στάζουν νερά από την οροφή στο γήπεδο του Περιστερίου Betsson – Καθυστέρηση στο τζάμπολ με τη Σαραγόσα

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον αγώνα για το FIBA Europe Cup
Με 30λεπτη καθυστέρηση θα γίνει το τζάμπολ του αγώνα Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup, μετά από απόφαση των διαιτητών, λόγω προβλήματος που προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική.

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι τα νερά που έσταξαν από την οροφή του κλειστού Ανδρέας Παπανδρέου, λόγω της πολύωρης βροχόπτωσης στην Αττική. Αν το θέμα δεν καταφέρει να λυθεί άμεσα, τότε το ματς στο γήπεδο του Περιστερίου θα αναβληθεί και θα οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι αρμόδιοι των δύο ομάδων και της FIBA αναμένεται να ελέγξουν ξανά τον αγωνιστικό χώρο και θα αποφασίσουν για την τύχη της αναμέτρησης.

