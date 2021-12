Η αναμέτρηση Τότεναμ – Ρεν για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Conference League αναβλήθηκε.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένo να διεξαχθεί την Πέμπτη στην Αγγλία, ωστόσο δεν θα γίνει λόγω των 13 κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν ανακοινώσει οι Άγγλοι.

Η Τότεναμ έχει “χτυπηθεί” ανελέητα από τον κορονοϊό. Το προπονητικό κέντρο έκλεισε, οι ποδοσφαιριστές έχουν μπει σε απομόνωση κι όλα δείχνουν ότι θα αναβληθεί και το παιχνίδι με την Μπράιτον για την Premier League.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



